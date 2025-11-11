به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، سردار حمید هداوند گفت: تعدادی افراد ناشناس با استفاده از خودرو های سنگین به صورت حرفه ایی با هماهنگی عوامل یکی از جایگاه های سوخت در شهرستان کرج نفتگاز و بنزین قاچاق می کردند.

وی اضافه کرد: این افراد پس از انجام سوختگیری و خارج شدن از جایگاه در مکانی امن بلافاصله سوخت را در خودروهای سواری و در گالن های ۲۰ لیتری تخلیه و به قیمت ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار ریال به فروش می رسانند که با اقدامات شبانه روزی پلیس ۲ نفر در این خصوص دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به دستگیری یک کارگر جایگاه سوخت گفت: ازاین متهم ۴۱ قطعه کارت سوخت گازوئیل مربوط به خودرو های مختلف و در محل دفتر جایگاه سوخت نیز ۲۰ قطعه کارت ثبت نشده سوخت بنزین کشف شده است.

هداوند گفت: در بررسی های اولیه ۱۹۱ هزار و ۹۴۵ لیتر گازوئیل و ۱۳ هزار و ۲۳۷ لیتر بنزین به عنوان غرامت کل به ارزش ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.