به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ جعفر عدلی مژدهی گفت: با دریافت گزارشی مبنی بر تردد ۳ دستگاه ماشین خاور حامل مرغ بدون مجوز در سطح شهر، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه واحد‌های عملیات پلیس آگاهی، پاسگاه انتظامی تولمشهر و پاسگاه انتظامی کسماء حین کنترل محور‌های مواصلاتی با شناسایی خودرو‌های مورد نظر آن‌ها را متوقف کردند، افزود: در بازرسی از این خودرو ها، ۳ هزار و ۵۹۰ قطعه مرغ زنده قاچاق به مقدار ۱۱ تن بدونمجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا از تحویل طیور کشف شده برای سیر مراحل قانونی به اداره دامپزشکی خبر داد و گفت: متهمان ۶۸، ۳۰ و ۴۰ ساله با تکمیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

سرهنگ عدلی مژدهی با اعلام اینکه کارشناسان ارزش این کشفیات را ۱۳ میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریال برآورد کردند، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.