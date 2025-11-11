به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در همایش بزرگداشت زنان لرده با اشاره به اهمیت شناخت تاریخ و ریشه‌های فرهنگی و تمدنی هر قوم اظهار داشت: تاریخ هر ملت، شناسنامه هویتی آن است و با بررسی گذشته می‌توان فهمید جامعه امروز بر چه پایه‌ها و ارزش‌هایی استوار است.

وی افزود: مردمانی که از تمدن و پیشینه کهن برخوردارند، دارای شخصیت متعالی، صلابت و عزت هستند. استان بوشهر و به‌ویژه شهرستان دشتستان از جمله مناطقی است که پیشینه تاریخی آن از دوره ایلام تا امروز در کاوش‌های باستانی و تاریخی به اثبات رسیده است.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه مردم دشتستان همواره در برابر هجوم بیگانگان و سلطه‌طلبی استعمارگران ایستادگی کرده‌اند، گفت: هیچ‌گاه این مردم تسلیم بیگانگان نشده‌اند و همواره با تکیه بر ایمان و غیرت، از سرزمین خود دفاع کرده‌اند.

وی با اشاره به نمونه‌ای از این مقاومت تاریخی گفت: در سال ۱۲۹۴ هجری قمری، در منطقه گیسکان، تنها ۱۲ نفر شامل هفت زن و پنج مرد توانستند قشون چهارصد نفره انگلیسی را طی سه روز شکست دهند. زنان لرده با شجاعت و ایمان، بدون آنکه حتی یک نفر از آنان آسیب ببیند، نام خود را در تاریخ ماندگار کردند.

آیت الله صفایی بوشهری ادامه داد: این واقعه تنها یک رویداد نظامی نبود، بلکه نماد یک حرکت فرهنگی و انسانی است که نشان‌دهنده روحیه مقاومت و ایمان عمیق مردم دشتستان است. از دوران پرتغالی‌ها، هلندی‌ها و انگلیسی‌ها تا امروز، مردم این دیار همواره در مسیر مقاومت فرهنگی و ملی گام برداشته‌اند.