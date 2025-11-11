معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، اولویت دولت چهاردهم را توسعه حمل و نقل عمومی همگانی دانست و گفت: دولت و شهرداری‌ها تعهداتی را که به خودروسازان دارند، به موقع پرداخت کنند.

دولت و شهرداری ها، تعهداتشان را به خودروسازان بپردازند

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای مسعود نصرتی در حاشیه مراسم واگذاری هزار دستگاه کامیونت کمپرسی زامیاد به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و راه اندازه خط تولید اتوبوس درون شهری افزود: تعداد اتوبوس‌های مورد استفاده در کشور را حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه اعلام کرد و گفت: برای بهبود ناوگان حمل و نقل شهری و کاهش آلودگی هوا نیازمند خودرو‌های باکیفیت هستیم.

وی گفت: هدف این برنامه توسعه و بهبود خودرو‌های شهری و روستایی با کیفیت و ارتقاء فناوری آنها است که انتظار می‌رود در مقیاس کوچک و بزرگ مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

نصرتی افزود: در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۲۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس در کشور وجود داشت که این رقم به دلیل فرسودگی اکنون به ۱۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه کاهش یافته است در حالی که قرار بود با اولویت اتوبوس‌های برقی، به عدد ۳۰ دستگاه برسیم.

وی با یادآوری اینکه ۱۱ شرکت اتوبوس‌سازی فعال در کشور وجود دارد که برای تولید با آنها مذاکره شده و واردات اتوبوس نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: در حوزه حمل و نقل عمومی بویژه در کلانشهر‌ها و شهر‌های اقماری محدودیت زیادی داریم.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادامه داد: در ساعت اوج ترافیک در کلانشهر تهران، ۹۲ هزار خودرو وارد شهر می‌شود که ۷۴ درصد آن خودرو‌های شخصی، ۱۳ درصد اتوبوس، ۷ درصد تاکسی و ۶ درصد مترو است.

نصرتی با بیان اینکه هزینه‌های مربوط به خودرو‌های شخصی و آلودگی هوا بسیار بالا است، گفت: نبود اولویت‌بندی مناسب در توسعه حمل و نقل شهری سبب استفاده بسیار شهروندان از خودرو‌های شخصی شده است.

وی از برنامه دولت چهاردهم برای ارتقای حمل‌ونقل عمومی در شهر‌ها خبر داد و از رسانه‌ها درخواست کرد در اطلاع‌رسانی و حمایت از واردات و تولید خودرو‌های برقی، تاکسی‌های باکیفیت و اتوبوس‌های جدید همکاری کنند.

پیش پرداخت ۳۰۳ میلیون دلاری برای خرید واگن‌های مترو

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره به پیش پرداخت ۳۰۳ میلیون دلاری برای خرید واگن‌های مترو گفت: اسفندماه ۲ رام قطار با هفت واگن وارد ناوگان می‌شود و این روند تا سقف تامین هزار و ۷۷۰ واگن ادامه خواهد داشت.

نصرتی با بیان اینکه مشکل نقدینگی برای تامین اتوبوس در کشور نداریم افزود: از محل انتشار اوراق و تامین مالی سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان برای این بخش نقدینگی تامین شد و برای امسال نیز ۱۶ هزار میلیارد تومان از این حل وجود دارد که در شهریورماه ۱۴۰۵ نقد می‌شود.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: بخشی از اتوبوس مورد نیاز کشور از طریق ثبت سفارش واردات تامین خواهد شد.

نصرتی همچنین از پیگیری ثبت سفارش واردات قطعات خودرو‌ها از طریق وزارت صمت خبر داد و افزود: در هفته گذشته جلساتی در زمینه توسعه و تقویت ناوگان مترو و اتوبوس با حضور رئیس جمهور و وزیر کشور داشتیم و آنان روی این موضوع تاکید ویژه داشتند.