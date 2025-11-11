به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابوالفضل پرپنجی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران، در گفت‌وگویی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اشتغال مددجویان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از دو هزار و ششصد فرصت شغلی جدید برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان تهران ایجاد شده و همچنین نزدیک به ۹ هزار نفر از مددجویان در دوره‌های آموزشی مهارت‌آموزی و توانمندسازی شغلی شرکت کرده‌اند.

پرپنجی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر به‌دنبال خروج بخشی از اتباع از کشور، بازار کار در برخی بخش‌های تولیدی و خدماتی با کمبود نیروی کار مواجه شد، افزود: در همین راستا، درخواست واحد‌های تولیدی برای جذب نیرو به سمت مددجویان کمیته امداد سوق پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: «این تغییر وضعیت، فرصت مناسبی برای توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های نیازمند فراهم کرده است و کمیته امداد تلاش می‌کند با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان، زمینه اشتغال پایدار برای مددجویان را بیش از پیش گسترش دهد.»

مدیرکل کمیته امداد استان تهران در ادامه با اشاره به برنامه‌های آینده این نهاد گفت: هدف ما این است که با توسعه طرح‌های اشتغال خانگی، حمایت از کارآفرینان مددجو، و ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه، تا پایان سال، شمار فرصت‌های شغلی را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهیم.

پرپنجی همچنین تأکید کرد که با افزایش مهارت‌آموزی، بسیاری از مددجویان توانسته‌اند به استقلال اقتصادی برسند و حتی برخی از آنان اکنون کارآفرین شده و به دیگر افراد تحت پوشش اشتغال داده‌اند.

به گفته‌ی وی، همکاری نزدیک میان کمیته امداد، واحد‌های صنعتی، و مراکز فنی‌وحرفه‌ای، نقشی کلیدی در تداوم روند رشد اشتغال مددجویان خواهد داشت.