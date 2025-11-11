پخش زنده
نمایندگان کشورمان در تپانچه ۱۰ متر میکس مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در خط آتش ایستادند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دور مقدماتی تیم میکس ایران را ترکیب هانیه رستمیان و وحید گلخندان با امتیاز ۵۸۳ ضمن شکستن رکورد ایران، تنها در x کمتر نسبت به چین در جایگاه سوم ایستاد و راهی دیدار ردهبندی شد.
تیم ایران در دیدار ردهبندی مقابل کره جنوبی با نتیجه ۱۶ بر ۸ شکست خورد و از کسب نشان باز ماند و چهارم شد.
تیم دوم ایران با ترکیب سامیه یاسی و جواد فروغی با ۵۷۷ امتیاز چهاردهم شد.