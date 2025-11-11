به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بوشهر؛ سیاوش ارجمندزاده گفت: این طرح با هدف افزایش ظرفیت و امکانات بندری تا دهه مبارک فجر تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی اظهار داشت: این طرح با اعتباری بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان در حال اجرا است و تاکنون عملیات سنگی آن حدود ۹۱ درصد پیشرفت داشته است.

وی بیان کرد: در این بخش، نزدیک به ۷۵۰ هزار متر مکعب مصالح سنگی استقرار یافته و بازوی اصلی به طول ۱۷۷۰ متر و بازوی فرعی به طول ۶۲۰ متر تکمیل شده است.

سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان ادامه داد: اجرای تاج آرمور برگشتی و سایر سازه‌های حفاظتی در حال انجام است و این اقدامات، نقش مهمی در افزایش ایمنی و پایداری بندر در برابر امواج و شرایط جوی دارد.

ارجمندزاده با اشاره به عملیات لایروبی گفت: از مجموع ۹۷۰ هزار متر مکعب حجم کلی لایروبی، تاکنون حدود ۶۸۰ هزار متر مکعب انجام شده است که بخش عمده‌ای از مسیر دسترسی کشتی‌ها را هموار می‌کند.

وی همچنین با بیان اینکه در این طرح ۴۰ هکتار حوضچه ایجاد شده است، گفت: در مرحله نخست، شرایط برای پهلوگیری و انجام عملیات تخلیه و بارگیری کشتی‌های تا دو هزار تنی فراهم خواهد شد که این مهم گامی مهم در توسعه ظرفیت تجاری بندر و جذب کشتی‌های بزرگ‌تر محسوب می‌شود.

ارجمندزاده افزود: این طرح علاوه بر افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری، موجب بهبود زیرساخت‌های بندری، افزایش ایمنی ناوبری و ارتقای بهره‌وری عملیات دریایی خواهد شد و نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه و افزایش فرصت‌های شغلی ایفا می‌کند.