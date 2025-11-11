رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در دفتر احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش، تفاهم‌نامه همکاری توسعه و تقویت مدارس غیر دولتی قرآنی حفظ‌محور را امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب‌سلیمانی رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در دفتر احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش، تفاهم‌نامه همکاری توسعه و تقویت مدارس غیر دولتی قرآنی حفظ‌محور را امضا کرد.

احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش دربارۀ امضای این تفاهم نامه گفت: برای گسترش و تعمیق فعالیت‌های قرآنی در سطح مدارس غیر دولتی و فراگیری، اولویت‌بخشی، ارتقای کیفی، جذاب‌سازی برنامه‌ها، فعالیت‌های تربیتی، توسعه کمی و کیفی مدارس غیردولتی قرآنی حفظ‌محور و استفاده از ظرفیت گسترده دو نهاد اثرگذار، این تفاهم‌نامه بین سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش و مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به امضا رسید.

آقای محمودزاده ادامه داد: تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص قرآنی مورد نیاز مدارس غیر دولتی، هم‌افزایی در اجرای برنامه‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی و شناسایی، تربیت و پرورش استعداد‌های قرآنی از دیگر اهداف مهم این تفاهم‌نامه است.

وی با اشاره به طراحی سازوکاری برای ایجاد هماهنگی میان مؤسسان مدارس غیردولتی برای بهره‌گیری از نیرو‌های متخصص مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت جهت تدریس قرآن و برگزاری کلاس‌های فوق‌برنامه قرآنی، تصریح کرد: فراهم کردن زمینه لازم و همکاری در برگزاری کارگاه‌های آموزشی و توانمندسازی دانش‌آموزان و کادر آموزشی مدارس غیر دولتی و آموزش از راه دور از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه است.