به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در دیدار با خانواده شهید آل‌داود از شهدای خوروبیابانک گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا همواره چراغ راه جامعه و نسل‌های آینده است.

محمدرضا نظریان با اشاره به نقش بی‌بدیل شهدا در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی گفت: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون فداکاری‌ها و ایثارگری‌های بزرگ مردانی است که جان خود را در مسیر دفاع از میهن و ارزش‌ها نثار کردند.

وی افزود: خانواده‌های شهدا سرمایه‌های معنوی و الگویی برای نسل امروز هستند و آموزش و پرورش با ترویج ارزش‌های آنان، می‌تواند فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری را در میان دانش‌آموزان تقویت کند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان با قدردانی از صبر و استقامت خانواده شهید آل‌داود، یاد و راه این شهید والامقام را چراغ راه جامعه و فرهنگیان دانست و بر ضرورت انتقال ارزش‌های ایثار و فداکاری به نسل‌های آینده تأکید کرد.

شهید سید احمد آل‌داود سال ۱۳۶۱، سن ۱۹ سالگی در عملیات بیت المقدس منطقه شلمچه به شهادت رسید.

شهرستان خوروبیابانک ۱۲۰ شهید والامقام تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

فیلم و عکس دارد.