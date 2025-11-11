به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،دبیر علمی همایش با اشاره به اینکه پرداخت شاعرانه به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) و سیر و سلوک سیاسی و اجتماعی این بانوی بزرگ از اهداف برگزاری نخستین همایش بین‌المللی شب شعر فاطمی است گفت: بیش از ۲۰۰ اثر به هفت زبان زنده دنیا به دبیرخانه همایش ارسال شد.

حجت الاسلام والمسلمین حسین علیزاده افزود: آثار رسیده به دبیرخانه به زبان اسپانیایی از آمریکای جنوبی، انگلیسی و فرانسه از اروپا، عربی از کشور‌های عربی منطقه، آذری از کشور آذربایجان و فارسی می‌باشد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه قم در انتشار معارف اهل بیت (س) به سراسر جهان، بویژه کشور‌های اسلامی گفت: این همایش بین‌المللی از سوی مدرسه علمیه مدینه العلم با همکاری شهرداری قم و وزارت فرهنگ و ارشاد از دو ماه پیش فراخوان شد.

در این آئین صاحبان ۱۰ اثر برگزیده، ضمن خوانش شعر با اهدای جوایز و لوح سپاس تقدیر شدند.