دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه، خصوصی سازی و فرصت‌های سرمایه گذاری میزبان بیش از ۲۷۰ نهاد مالی و اقتصادی و فعالان حوزه فناوری اطلاعات است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شعار این رویداد اقتصادی کشف آینده برای ترسیم مسیر‌های نو، توسعه پایدار و ایجاد هم افزایی بین سیاست گذاران، مدیران، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی است.

برخی شرکت کنندگان در نمایشگاه فعالان اقتصادی هستند که به صورت مستقیم در بازار‌های مالی و سرمایه گذاری تاثیر دارند و برخی هم در قالب نهاد‌های حمایتی مانند بانک‌ها و بیمه‌ها در نمایشگاه حضور دارند.

شرکت کنندگانی که با خبرگزاری صداو سیما مصاحبه کردند از کیفیت نمایشگاه راضی بودند و برپایی نمایشگاه را یک فرصت ارزشمند برای توسعه بازار اقتصادی کشور ارزیابی کردند.

همزمان با این نمایشگاه ۳۷ نشست تخصصی با موضوع ظرفیت‌های صنعت مالی در توسعه اقتصادی، جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد پیشرفته و نقش فناوری در توسعه بازار‌ها، هوش مصنوعی در نظام مالی آینده، بانکداری و تامین مالی پایدار تشکیل می‌شود.

نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و فرصت‌های سرمایه گذاری تا ۲۲ آبان در مرکز نمایشگاه‌های بین اللملی کیش دایر است و علاقمندان می‌توانند در این مدت از ساعت ۱۷ تا ۲۲ از نمازیشگاه بازدید کنند.