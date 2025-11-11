پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با هدف افزایش بهرهوری و کاهش تداخل وظایف، ساخت بیمارستانها باید بهصورت متمرکز و بدون دستگاههای موازی در سازمان مجری ساختمانها انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی ، از هدفگذاری برای تکمیل ۱۵ پروژه ساختمانی در سراسر کشور تا پایان امسال خبر داد.
به گفته نوذرپور، در حال حاضر ۵۹ پروژه عمرانی در ۲۳ استان کشور توسط سازمان مجری در دست اجراست و تاکنون ۶.۱ همت اعتبار برای آنها تخصیص یافته است.
او افزود برای تکمیل پروژههایی با پیشرفت بالا، حدود ۳.۵ همت دیگر مورد نیاز است.
نوذرپور با اشاره به تعدد نهادهای درگیر در ساخت بیمارستانها گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۰، باید تمرکز ساخت بیمارستانها به سازمان مجری واگذار و دستگاههای موازی حذف شوند.
وی تأکید کرد بیمارستانهای جدید با فناوریهای مقاومسازی از جمله میراگر و جداگر ساخته میشوند تا در برابر زلزلههایی تا بزرگای ۸ مقاوم باشند.
به گفته او، این فناوریها هماکنون در بیمارستانهای پرند و نسیمشهر بهکار گرفته میشوند.
نوذرپور همچنین از استفاده مصالح استاندارد و سرامیکهای آنتیباکتریال برای بهبود بهداشت بیمارستانها خبر داد.
او کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی از طریق هوشمندسازی سیستمها را از دیگر اهداف این طرح ها دانست.
مدیرعامل سازمان مجری در بخش دیگری از سخنانش به پروژه بزرگ مصلای امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت این مجموعه ۶۳۰ هزار مترمربعی پس از مسجدالحرام بزرگترین مرکز عبادی جهان است.
به گفته وی، برای تکمیل این طرح عظیم به ۱۹ همت سرمایهگذاری نیاز است.
نوذرپور تصریح کرد تاکنون ۲.۵ همت برای این پروژه هزینه شده و دو نهاد بزرگ عمرانی کشور یعنی قرارگاه خاتمالانبیا(ص) و بنیاد مستضعفان در اجرای آن مشارکت دارند.
وی تکمیل مصلی امام خمینی(ره) را از اولویتهای مهم سازمان مجری دانست و بر ادامه همکاری میان نهادهای عمرانی کشور تأکید کرد.