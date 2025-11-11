پخش زنده
امروز: -
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: آلودگی هوای اهواز و دیگر شهرهای استان ناشی از چند منبع اصلی است که اثرات تجمعی آنها باعث تداوم شرایط ناسالم هوا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی اظهار کرد: آلودگی هوای اهواز و دیگر شهرهای استان ناشی از چند منبع اصلی است که اثرات تجمعی آنها باعث تداوم شرایط ناسالم هوا شده است.
وی ادامه داد: فعالیتهای حملونقل شهری بیشترین سهم را در تولید آلایندهها دارند و بر اساس مطالعات دانشگاهی، حدود ۶۶ درصد از آلودگی هوا را شامل میشوند.
وی با بیان اینکه فلرهای نفتی به تنهایی حدود ۱۶ درصد در تولید آلایندهها نقش دارند، گفت: سوزاندن زباله و لاستیکهای فرسوده در حاشیه شهرها نیز یکی از منابع پنهان، اما مؤثر آلودگی است که در مناطق مختلف از جمله کیانشهر و کوتعبدالله مشاهده میشود.
اشرفی با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر پایداری هوا و نبود جریان باد موجب تشدید شرایط آلودگی شده، افزود: در حال حاضر حتی با کاهش دود قابل مشاهده، شاخص آلودگی بالا باقی مانده، زیرا آلایندههای صنعتی و شهری در جو ساکن میمانند و پراکندگی ندارند.
وی تصریح کرد: تعطیلی مدارس و تغییر ساعات کاری ادارات بر اساس پروتکلهای ملی کیفیت هوا انجام میشود و در صورت عبور شاخص از عدد ۲۰۰، تعطیلی ادارات نیز در دستور کار قرار میگیرد.
اشرفی تأکید کرد: کاهش آلودگی هوای خوزستان نیازمند همکاری همه دستگاهها، کاهش ترددهای غیرضروری، مدیریت پسماند و پیشگیری از آتشسوزی مزارع است.