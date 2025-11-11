به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، به اعلام خواهر زنده‌یاد، همایون ارشادی فردا در بهشت سکینه کرج به خاک سپرده خواهد شد.

همایون ارشادی پس از تحمل رنج بیماری صبح امروز دار فانی را وداع گفت. پیکر وی فردا چهارشنبه ۲۱ آبان در کرج به خاک سپرده خواهد شد.

بنا به اعلام خواهر این هنرمند با توجه به اینکه پدر و مادر همایون ارشادی در کرج دفن شده‌اند، پیکر وی نیز در بهشت سکینه راهی خانه ابدی خواهد شد.

همایون ارشادی زاده ۱۳۲۶ شهر اصفهان است او در سال ۱۳۷۵ توسط تهمینه میلانی به عباس کیارستمی معرفی شد و نخستین فیلم خود را تحت عنوان طعم گیلاس بازی کرد.