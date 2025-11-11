پخش زنده
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران، سهروزه عازم دوشنبه، پایتخت تاجیکستان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در جریان این سفر سهروزه، برنامههای فشردهای برای دیدار با مدیران کلیدی صنعت هوانوردی تاجیکستان پیشبینی شده است.
بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، هیئت ایرانی از شرکتهایی چون «تاجیکایرنویگیشن» (خدمات ناوبری هوایی)، مرکز آموزش هوانوردی «فلای دوشنبه»، و همچنین شرکتهای هواپیمایی «سومنایر»، «شوهین ایرلاینز» و «تاجیکایر» بازدید خواهد کرد.
محور اصلی این دیدارها، گفتوگو درباره ظرفیتهای همکاری مشترک، ارتقای ایمنی پروازها، تبادل دانش فنی و بهکارگیری فناوریهای نوین در خدمات ناوبری هوایی خواهد بود.
علاوه بر بازدیدهای تخصصی، نشست مشترکی میان دو هیئت به ریاست رؤسای سازمانهای هواپیمایی دو کشور برگزار خواهد شد تا در چارچوب آن، زمینههای تعمیق روابط حملونقل هوایی، افزایش پروازهای متقابل و تسهیل تردد هوایی میان دو کشور بررسی و درباره توسعه همکاریهای آموزشی تبادل نظر شد.
این سفر گامی مؤثر در مسیر تقویت جایگاه هوانوردی منطقهای ایران و ایجاد پیوندهای جدید میان مراکز آموزشی و شرکتهای هواپیمایی دو کشور تلقی میشود که میتواند به ارتقای سطح تعاملات فنی و اقتصادی ایران و تاجیکستان کمک کند.