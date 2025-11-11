رئیس شورای شهر تهران گفت: برای کاهش آلودگی هوا همکاری بیش از ۲۰ دستگاه لازم است و راهکار شورا برای کاهش آلودگی هوا، برقی سازی اتوبوس و تاکسی‌های برقی در ناوگان حمل و نقل عمومی است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما. در نشست امروز شورای شهر تهران ،مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا گفت: باید از شهرداری تقدیر کرد که از پساب برای آبیاری فضای سبز استفاده کرده است،نه اینکه تازه پرسید چرا چنین کرده است.

پیرهادی با بیان اینکه در ۶۰ سال اخیر سابقه نداشته که در مهر و آبان حتی یک قطره بارندگی نداشته باشیم، اظهار کرد: باید مدیریت مصرف آب صورت بگیرد و مردم به کسانی که در سالهای گذشته بی تدبیری و اشتباه کردند، کمک کنند. مردم باید با بزرگواری خود افراد ناتوان را ببخشند.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر هم با بیان اینکه باید بیش از ۲۰ دستگاه همکاری کنند تا آلودگی هوا رفع شود، گفت: مهمترین اقدام ما توسعه حمل و نقل عمومی بود. ما ۵۰ درصد از اعتبارات را به این بخش اختصاص دادیم و تعدادی اتوبوس برقی وارد شد. برای مابقی نیز مشکل ارز وجود دارد وگرنه اتوبوس‌ها آماده است. هرچند این تعداد تاثیر زیادی ندارد، اما کاهش هرچند اندک میزان آلودگی هوا هم خوب است.

چمران ادامه داد: باید همکاری‌های لازم برای کاهش آلودگی هوا صورت بگیرد. شهر‌های بزرگ دنیا پس از چند سال آلودگی هوا را رفع کردند، اما هوای تهران متاسفانه هر سال آلوده‌تر می‌شود.