به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر عصار، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول ، در خصوص آلودگی هوا بیان کرد: آلودگی هوای ناشی از آتش‌سوزی، یکی از مهم‌ترین تهدید‌های زیست‌محیطی و بهداشتی در جنوب غرب کشور است؛ که می‌تواند باعث سوزش و التهاب چشم، بینی و گلو، سرفه خشک، تنگی نفس و خس‌خس سینه، سردرد، سرگیجه و خستگی، تشدید بیماری‌های ریوی مانند: آسم و بیماری انسدادی مزمن ریه، افزایش احتمال حملات و سکته قلبی، در افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای گردد و در مواجهه طولانی‌مدت، احتمال بروز سرطان‌های ریه را به دنبال دارد.

وی در ادامه افزود: در چنین وضعیتی، دود حاصل از سوختن نیزار‌ها و بقایای گیاهی حاوی ذرات معلق (PM₂. ₅ و PM₁₀) و گاز‌های سمی مانند CO و ترکیبات آلی فرّار است که می‌تواند، اثرات حاد و مزمن بر سلامت انسان بگذارد.

افشه مدیرگروه بهداشت محیط معاونت بهداشت نیز بیان کرد: باتوجه به این شرایط لازم است، جهت کاهش اثرات مواجهه با آلودگی ناشی از این پدیده به توصیه‌های زیر عمل کرد:

۱- تا حد امکان در فضا‌های بسته بمانید و از تردد غیرضروری در محیط‌های باز خودداری کنید.

۲- در‌ها و پنجره‌ها را بسته نگه دارید و در صورت امکان از دستگاه تصفیه هوای دارای فیلتر HEPA استفاده کنید. اگر در منزل دستگاه تصفیه هوا در دسترس نیست، می‌توانید با قرار دادن حوله یا پارچه مرطوب روی درزها، تا حدودی از ورود دود جلوگیری کنید.

۳- در صورت نیاز به خروج از منزل، از ماسک‌های فیلتردار استاندارد (مانند N۹۵ یا FFP۲) استفاده کنید.

۴- در خودرو، با شیشه‌های بسته رانندگی کنید و سیستم تهویه را روی حالت چرخش داخلی قرار دهید.

۵ - مصرف آب و مایعاترا افزایش دهید تا بدن در برابر اثرات سمی دود، مقاوم‌تر شود.

۶- از فعالیت‌های شدید بدنی و ورزشی در فضای باز خودداری کنید.

۷- گروه‌های حساس مانند کودکان، زنان باردار و سالمندان، حتی المقدور، تا زمان رفع آلودگی در محیط‌های بسته بمانند.

۸- بیماران قلبی، ریوی و مبتلایان به آسم یا آلرژی باید دارو‌های خود را طبق تجویز پزشک مصرف کنند و از قرار گرفتن در معرض هوای آلوده پرهیز نمایند.

۹- در صورت بروز علائمی مانند سرفه، تنگی نفس، سردرد، تهوع، سوزش چشم و گلو سریعاً به مراکز درمانی مراجعه شود.

۱۰- از وسایل سرمایشی یا گرمایشی با سوخت فسیلی در فضای بسته پرهیز کنید، چون می‌تواند سطح گاز مونوکسیدکربن را افزایش دهد.

۱۱- از روشن کردن آتش یا سوزاندن زباله و پسماند کشاورزی پرهیز کنید.