به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،آقایی از تحویل ۱۰۸ هکتار از اراضی ملی واقع در محدوده سرین‌ دیزج شهرستان اسکو برای اجرای طرح احداث نیروگاه خورشیدی خبر داد و گفت:هدف از این اقدام توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌برداری بهینه از عرصه‌های ملی است.

وی گفت:اجرای این پروژه گامی مهم در مسیر تولید انرژی پاک، تحقق اهداف توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است.

وی افزود: این طرح اسکو را به یکی از قطب‌های پیشرو در تولید انرژی خورشیدی در شمال غرب کشور تبدیل خواهد کرد.