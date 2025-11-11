واگذاری ۱۰۸ هکتار از اراضی ملی اسکو برای احداث نیروگاه خورشیدی
فرماندار اسکو از تحویل ۱۰۸ هکتار از اراضی ملی واقع در محدوده سرین دیزج این شهرستان برای اجرای طرح احداث نیروگاه خورشیدی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،آقایی از تحویل ۱۰۸ هکتار از اراضی ملی واقع در محدوده سرین دیزج شهرستان اسکو برای اجرای طرح احداث نیروگاه خورشیدی خبر داد و گفت:هدف از این اقدام توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهبرداری بهینه از عرصههای ملی است.
وی گفت:اجرای این پروژه گامی مهم در مسیر تولید انرژی پاک، تحقق اهداف توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی است.
وی افزود: این طرح اسکو را به یکی از قطبهای پیشرو در تولید انرژی خورشیدی در شمال غرب کشور تبدیل خواهد کرد.