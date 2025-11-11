درنشست مشترک مسئول نهاد رهبری در دانشگاه الزهرا با نماینده ولی فقیه در استان و استاندار آذربایجان‌غربی رویکرد و برنامه های توسعه زیرساخت‌های دانشگاه در ارومیه بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نشست مشترک حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود نبوی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه الزهرا (س) با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در استان و رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی عصر امروز برگزار شد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه الزهرا (س) در این نشست با اشاره به رویکرد توسعه‌ای دانشگاه الزهرا (س) در ارومیه، گفت: شعبه این دانشگاه بر پایه توسعه بنا شده و رشته‌های موجود بر اساس نیاز‌های استان تعریف شده‌اند.

استاندار آذربایجان‌غربی نیز با تأکید بر ظرفیت‌های موجود برای توسعه زیرساخت‌های دانشگاه، گفت: می‌توان با دعوت از خیرین، زمینه ساخت خوابگاه‌هایی مناسب و در شأن دانشجویان را فراهم کرده و ظرفیت جذب دانشجو توسط دانشگاه الزهرا (س) در استان را افزایش دهیم.

رضا رحمانی همچنین با اشاره به فضای آرام و همدلانه آذربایجان‌غربی، افزود: آرامش حاکم بر استان مرهون تلاش‌ها و محوریت نماینده ولی‌فقیه است و همدلی مدیران و مسئولان یکی از سرمایه‌های ارزشمند آذربایجان‌غربی به‌شمار می‌رود.