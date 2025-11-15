برگزاری همایش ارتقای سواد سلامت سالمندان
همایش ارتقای سواد سلامت برای توانمندسازی جامعه سالمندی و بهبود کیفیت زندگی آنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، به منظور ارتقای سطح آگاهیهای بهداشتی و درمانی جامعه بازنشستگان، همایشی تخصصی با عنوان «ارتقای سطح سواد سلامت بازنشستگان»برگزار شد.
در این همایش آموزشی، کارشناسان حوزه درمان به تشریح موضوعات کلیدی پرداختند. بیماری فشار خون به عنوان یکی از مهمترین بیماریهای دوران سالمندی که از آن به عنوان «مرگ خاموش» یاد میشود، مورد بررسی قرار گرفت و علائم، راههای پیشگیری و روشهای درمان آن به طور مفصل برای شرکتکنندگان تشریح شد.
همچنین، مصرف صحیح داروها، مراقبتهای سلامت روان و کنترل استرس، و آموزش و آگاهی سالمندان و خانوادههای آنان از دیگر محورهای اصلی این جلسه بودند.
سازمان تأمین اجتماعی در صدد حمایتهای پیشگیرانه از سلامت جامعه هدف خود است و ارتقای سواد سلامت در میان بازنشستگان نه تنها به بهبود کیفیت زندگی آنان کمک میکند، بلکه بار نظام درمانی را نیز کاهش میدهد. این همایشها گامی عملی در جهت توانمندسازی جامعه سالمندی است.