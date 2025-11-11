معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان گفت: ضروری است مدیران دستگاه‌های خوزستان برای اجرای طرح‌های مختص آیین پیاده‌روی اربعین حسینی، اعتبارات ملی جذب کنند و تنها به اعتبار استانی امیدوار نباشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولی الله حیاتی سه شنبه در نشست ستاد اربعین حسینی خوزستان بیان کرد: بیش از ۹۰ درصد اعتبارات اربعین حسینی ملی و تنها ۱۰ درصد در اختیار استان است و ادارات باید از وزارتخانه‌های خود اعتبارات طرح‌های مختص اربعین را جذب کنند و در همین راستا، مدیران استان باید به دنبال جذب اعتبارات ملی باشند.

وی گفت: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در ایام اربعین حسینی امسال از مرز‌های خوزستان تردد کردند که ۳۵ درصد تردد‌های اربعین کشور را شامل می‌شود.

حیاتی با اشاره به اینکه جاده امام رضا مسیر اربعین استان نیاز به بهسازی دارد افزود: باید برای برگزاری اربعین سال آینده از هم اکنون برنامه ریزی کرد و برای هر مرز اجرای پنج طرح در نظر گرفته شود.

در ادامه این نشست رییس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خوزستان اظهار کرد: راه‌های فرعی زیادی در شلمچه، مشکلات زیادی را برای تردد زایران ایجاد کرده است، از اداره کل راه و شهرسازی درخواست مسدود کردن این مسیر‌ها، همچنین اطراف مسیر راهپیمایی در این مرز باید حصاربندی شود.

حجت الاسلام سید محمود موسوی عنوان کرد: پادگان ثامن در شهرستان حمیدیه جوابگوی اسکان اتباع زایر امان حسین نیست، امسال با وجود شدت گرمای هوا تجهیزات این پادگان برای اسکان زایران کافی و مناسب نبود.

وی گفت: با اجرای طرحی در عراق، سایبان‌های دایمی برای تردد زایران نصب شده که ضرورت دارد همین امکانات در مسیر تردد مرز‌های شلمچه و چذابه نیز ایجاد شود.

استان خوزستان دارای ۲ پایانه بین‌المللی شلمچه و چذابه است و هرساله میلیون‌ها زائر به‌ویژه در ایام اربعین حسینی برای سفر به عتبات عالیات در کشور عراق از این مرز‌ها تردد می‌کنند.