به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس پلیس راه استان اصفهان گفت: ماموران پلیس راه این کامیون را در راستای اجرای طرح تشدید برخورد با ناوگان متخلف حمل بار، متوقف کردند.

سرهنگ علی مولوی اضافه بار را از عوامل مهم تخریب جاده‌ها و افزایش خطر سوانح در سرازیری‌ها و پیچ‌های خطرناک دانست و از رانندگان وسایل نقلیه سنگین خواست، به ظرفیت مجاز توجه کرده و از بارگیری بیش از حد خودداری کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: پلیس راه با هدف صیانت از جان مردم و حفظ زیرساخت‌های جاده‌ای، برخورد قانونی با تخلفات ناوگان سنگین از جمله اضافه تناژ را به طور مستمر در دستور کار دارد.