توقیف ۳۶۵ خودروی متخلف در طرح آرامش در اردبیل

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل گفت: در طرح آرامش در شهر، خودروی ۳۶۵ راننده هنجارشکن و قانون گریز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.