توقیف ۳۶۵ خودروی متخلف در طرح آرامش در اردبیل
فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل گفت: در طرح آرامش در شهر، خودروی ۳۶۵ راننده هنجارشکن و قانون گریز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل
؛ سرهنگ یوسفی فعال فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل، از اجرای طرح «آرامش در شهر» با هدف ارتقای نظم و امنیت اجتماعی خبر داد و گفت: در این طرح، خودروی ۳۶۵ راننده هنجارشکن و قانونگریز به دلیل تخلفات مختلف از جمله حرکات مخاطرهآمیز، ایجاد مزاحمت برای شهروندان، سرعت غیرمجاز و استفاده از سیستم صوتی نامتعارف توقیف و به پارکینگ منتقل شد.
سالاری معاون دادستان عمومی و انقلاب اردبیل هم با اشاره به هماهنگی دستگاه قضایی در اجرای این طرح گفت: خودروهای توقیفشده تا تعیین تکلیف قضایی در پارکینگ باقی خواهند ماند و با رانندگانی که سابقه تکرار تخلفات دارند، برخورد قانونی شدیدتری میشود.