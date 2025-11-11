رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: بایگانی فرآیندی است که برای حفظ، ذخیره سازی و طبقه‌بندی اسناد و اطلاعات در سازمان‌ها خصوصاً در دستگاه قضایی بسیار مهم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در جریان بازرسی از بایگانی راکد دادگستری استان از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این بازدید مسائلی، چون فضای فیزیکی، نیروی انسانی و مراحل مکانیزه شدن و آرشیو را در بایگانی راکد دادگستری کل استان را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.

عتباتی در جریان این بازدید گفت: بایگانی فرآیندی است که برای حفظ، ذخیره سازی و طبقه‌بندی اسناد و اطلاعات در سازمان‌ها خصوصاً در دستگاه قضایی بسیار مهم است و باید به گونه‌ای انجام شود تا در صورت لزوم، اطلاعات به راحتی در دسترس باشند از این رو مکانیزه کردن این روند اهمیت بسیاری دارد.

عتباتی در جریان این بازدید از نزدیک موجودی و وضعیت نگهداری پرونده‌ها در بایگانی راکد دادگستری استان را مشاهده کرد و در جریان اقدامات انجام شده قرار گرفت و با همکاران بایگانی راکد دیدار و صحبت‌های آنها را استماع و از مشکلات آنان مطلع و دستورات لازم را صادر کرد.