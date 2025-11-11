

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، زهره جعفری، سرمربی جوان و موفق ایرانی، عنوان مربی زن جوان سال ۲۰۲۵ آسیا را در طرح Grassroots از آنِ خود کرد.

جعفری که سال‌ها در فوتسال اصفهان به عنوان بازیکن فعالیت داشت، حدود ۱۵ سال پیش وارد عرصه مربیگری شد و طی این سال‌ها مسیر رشد چشمگیری را پشت سر گذاشت.

او در فصل گذشته با تیم نوجوانان سپاهان توانست عنوان قهرمانی کشور را کسب کند و نام خود را به‌عنوان یکی از مربیان باکیفیت فوتبال پایه مطرح ساخت. جعفری در مینی‌فوتبال و فوتبال پایه نیز فعال است و با اتکا به تجربه و پشتکار خود، از یک خانواده کاملاً فوتبالی توانست به جایگاهی برسد که اکنون به‌عنوان مربی برتر جوان آسیا در سال ۲۰۲۵ انتخاب شود.

این موفقیت، گامی مهم برای فوتبال پایه ایران و الگویی الهام‌بخش برای مربیان زن در مسیر پیشرفت حرفه‌ای به‌شمار می‌رود.