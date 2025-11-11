به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سردار بوعلی، فرمانده سپاه فجر استان فارس گفت : مطابق برنامه هر ساله منتخبین حدود چهار هزار پایگاه مقاومت در ۳۸۰۰ محله استان فارس آخرین دستاوردها، توانمندی ها ، نوآوری ها ، تولیدات و خدمات عمرانی فرهنگی، هنری ۶۱ پایگاه مقاومت استان را طی سه روز در حرم مطهر حضرت علی بن حمزه (ع) به نمایش گذاشتند .

وی افزود: هدف از این نمایشگاه ، مشارکت مردم در محلات مختلف برای هم حل مشکلات و ارایه توانمندی‌ها و حمایت‌ از طرح‌ها و برنامه‌های محله محور است .