بیش ازصد هزار هزار تُن ذرت علوفه در اردستان برداشت میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردستان سطح زیر کشت ذرت علوفهای در این شهرستان را ۱۸۰۰ هکتار دانست و گفت: ارقام کشت شده در این اراضی از نوع سینگل کراس ۷۰۴و ۷۰۳ و ارقام ۶۶۶و مای ترکیه است.
محمد امینی ادامه داد: ۹۰ درصد کشت ذرت علوفهای مربوط به بخش مهاباد و منطقه قلعه گوشه است.
وی با بیان اینکه برداشت امسال ذرت علوفهای در اردستان به شکل مکانیزه و با استفاده از دستگاههای چاپر خورشیدی (خودگردان) بوده است، گفت: میانگین برداشت این محصول در هر هکتار ۵۸ تن در هکتاراست.
وی با اشاره به اینکه ذرت علوفهای تولیدی این استان به دیگر استانهای کشور نیز صادر میشود، پیش بینی کرد:بیش ازصد هزار تن علوفه ذرت در این شهرستان برداشت شود.