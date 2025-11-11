به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا نیکزاد اظهار کرد: علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این دوره از مناظره دانشجویی می‌توانند از طریق ارسال پیام در ایتا به شماره ۰۹۰۱۸۹۹۵۹۶۹، مراجعه به دبیرخانه و یا نشانی اینترنتی https://studentcity.ir/ثبت-نام-اردو-و-رویدادها/ اقدام کنند.

وی افزود: مهلت ثبت‌نام در چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویان تا ۱۰ آذرماه است و این مهلت تمدید نمی‌شود.

نیکزاد ادامه داد: جوایز گروه اول ۸ میلیون تومان و اعزام برای مسابقات ملی، گروه دوم ۶ میلیون تومان و گروه سوم ۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: اهواز، معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان، دانشگاه شهید چمران، ساختمان مرکزی طبقه همکف، اتاق ۳۵ دبیرخانه چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویان در استان است.