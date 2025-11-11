به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رییس فرودگاه شهدای رامسر گفت: رویداد عملیات سقوط آزاد و چتر بازی به همت شرکت هواپیمایی ماهان و همکاری نیرو‌های نظامی و امنیتی و فرودگاه شهدای رامسر جهت انجام ورزش‌های هوایی روز‌های ۱۹ و ۲۰ آبان در فرودگاه شهدای رامسر برگزار شد.

شاپور حیدری افزود: طی هماهنگی بعمل آمده با ۲۰ سورتی پرواز هلی کوپتر و در هر سورتی ۲۰ نفر قریب ۴۰۰ نفر پرواز چتر بازی انجام می‌شود در ارتفاع ۱۲ هزار پا از سطح دریا و محیطی شاد و مفرح برای جوانان ایجاد شده است

وی اظهار داشت: هدف ایجاد محیطی شاد و مفرح برای جوانان است که از اقصی نقاط کشور در فرودگاه رامسر جمع می‌شوند تا این ورزش شاد و جذاب را انجام دهند، فرودگاه رامسر با دارابودن زیرساخت‌های لازم برای این پرواز‌ها مکان مناسبی است باتوجه به اقلیم و شرایط آب و هوایی مناسب می‌تواند محل مناسبی برای پرواز‌های تفریحی، جذب گردشگر و رفاه و سرگرمی جوانان باشد

زینب محمدی بخش مسول برگزاری این رویداد نیز گفت: در یکی از زیباترین نقاط کشور عملیات چتر بازی سقوط آزاد درقالب پرش‌های تفریحی و هم پرش‌های تداوم را داریم

وی افزود: پرش‌های تفریحی به همراه مربیان انجام می‌شود، برای کسانی که تاکنون پرش انجام ندادند ازبالگرد یا هواپیما و پرش‌های تداوم برای کسانی است که پیش از این سابقه سقوط آزاد را داشتند دارای ریتینگ و لای سنز هستند.

محمدی بخش بیان داشت: باتوجه به زیبایی کم نظیر رامسر، این رویداد به اجرا در آمد و جا دارد از شورای تامین، فرودگاه شهدای رامسر، سپاه فرودگاه، نیروی انتظامی، عملیات فرودگاه، آتش نشانی، آمبولانس، قایق که این رویداد با ایمنی کامل برگزارمی شود، قدردانی می‌نماییم.

وی ادامه داد: این برنامه طی دو روز ۱۹ و ۲۰ آبان برگزار شد.