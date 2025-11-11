به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: در بازرسی از مراکز درمانی زیبایی، یک مرکز درمانی خصوصی به علت وجود تعداد زیادی دارو که از داروخانه‌ای خارج از ضوابط تهیه شده بود در گشت مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی مشاهده شد.

علی اکبر مختاری افزود: گشت مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی تخلف فروش و خارج شدن دارو از داروخانه بدون ثبت در سامانه تیکت و رعایت ضوابط و مقررات را تخلف اعلام کرد و و دستور مهر و موم محل تخلف صادر و اجرا شد.

مختاری گفت: سامانه تیکت و ضوابط اعلامی فروش دارو برای جلوگیری از سودجویی در بازار غیر رسمی و رهگیری توزیع دارو است که متصدیان داروخانه‌ها الزام به رعایت آن بوده و در این تخلف کشف شده پرونده‌ای نیز برای مرکز درمانی که این دارو‌ها را نگهداری و استفاده می‌کرد تشکیل شد و در حال رسیدگی است.