به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،به مناسبت روز جهانی پوکی استخوان در راستای ارتقای سلامت کارکنان شاغل، بازنشسته و خانواده‌هایشان در بخش دولتی، مرکز پوکی استخوان مؤسسه خیریه فرهنگی ولی‌عصر (عج) دزفول مستقر در طبقه زیرزمین بیمارستان بزرگ دزفول (دکتر گنجویان)، بخش پزشکی هسته‌ای در نظر دارد فرانشیز خدمت اسکن پوکی استخوان را تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴ به صورت رایگان ارائه نماید.

این طرح با هدف برداشتن گامی مؤثر در جهت پیشگیری، تشخیص زودهنگام و ارتقای آگاهی نسبت به بیماری پوکی استخوان در حال اجرا است.

ارائه کد رهگیری ثبت این خدمت توسط پزشکان متخصص ارتوپد، داخلی، زنان و زایمان و یا مغز و اعصاب.

شماره تماس جهت هماهنگی نوبت:

(۰۶۱) ۴۲۴۲۹۸۴۳

ساعات فعالیت: ۷ صبح الی ۷ عصر