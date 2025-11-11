به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، کیفرخواست ۳۹۰۰ صفحه است و شامل ۴۰۲ مظنون می‌شود؛ برای اکرم امام‌اوغلو، شهردار زندانی به دلیل ۱۴۲ جرم، درخواست مجازات شده است. در همین راستا برای امام‌اوغلو درخواست ۲۳۵۲ سال زندان شده است و بر اساس اعلام دادستان استانبول محاکمه‌ها در زندان سیلیوری برگزار خواهد شد.

دادستان استانبول گفت: در چارچوب تحقیقات انجام شده از سوی دفتر تحقیقات جرایم سازمان‌یافته دفتر دادستان کل کشور علیه رهبر و اعضای سازمان جنایی امام‌اوغلو برای سود، تحقیقات انجام شده علیه (۴۰۲) مظنون، از جمله (۱۰۵ نفر در بازداشت)، (۱۷۰ نفر تحت کنترل قضایی)، (۷ نفر تحت تعقیب با حکم بازداشت) در کیفرخواست ما، تکمیل شده است و اتهامات مربوط به (۱۴۳) اقدام مختلف به شرح زیر است:

«تأسیس و مدیریت یک سازمان جنایی، عضویت در یک سازمان جنایی، کمک به یک سازمان برای ارتکاب جرم اگرچه در ساختار سلسله مراتبی سازمان گنجانده نشده باشد، دریافت رشوه، دادن رشوه، اخاذی، تقلب در مناقصه، کلاهبرداری به ضرر مقامات و سازمان‌های دولتی، نقض قانون آیین دادرسی مالیاتی، ثبت و انتشار اطلاعات شخصی، جعل اسناد، جعل اسناد رسمی، نقض قانون قاچاق، آلودگی عمدی محیط زیست، نقض قانون جنگل‌ها، انتشار عمومی اطلاعات گمراه‌کننده به مردم، آسیب به اموال عمومی». به این دلیل که آنها مرتکب جرایم «دادن پول، عدم اطاعت از دادگاه و اختلاس وسایل نقلیه عمومی» شده‌اند، یک دادخواست عمومی تشکیل شد.