به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی البرز گفت: این افراد در عملیات مشترک یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان البرز دستگیر شدند، بر اساس بررسی‌های اولیه، این افراد در حال انجام حفاری غیرمجاز در یکی از نقاط تاریخی منطقه آتشگاه بودند که با ورود به‌موقع نیرو‌های یگان حفاظت و پلیس، عملیات آنها متوقف شد. در بازرسی از محل نیز ابزار و تجهیزات حفاری غیرمجاز کشف و ضبط شد.

نادر زینالی با تاکید بر لزوم برخورد قانونی با هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه میراث فرهنگی اظهارکرد: پرونده این افراد تشکیل و به مرجع قضایی ارجاع شده است و دستور قضایی برای پیگیری دقیق‌تر پرونده صادر شده است؛ در عین حال، تحقیقات برای شناسایی سایر افراد مرتبط با این پرونده ادامه دارد تا تمام عوامل احتمالی در این زمینه شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

زینالی با اشاره به اهمیت آموزش و آگاهی‌بخشی به جامعه در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی گفت: وظیفه ما تنها برخورد با متخلفان نیست، بلکه باید مردم را با اهمیت و ارزش محوطه‌های تاریخی آشنا کنیم تا از تخریب و آسیب به این آثار ارزشمند جلوگیری شود. همکاری و مشارکت عمومی نقش موثری در حفظ و صیانت از میراث فرهنگی دارد.