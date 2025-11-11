پخش زنده
با هزینهای افزون بر ۳۰ میلیارد ریال آسفالت معابر روستای چاهملک با مشارکت بخشداری مرکزی، بنیاد مسکن و دهیاری این روستا آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛فرماندار خوروبیابانک در بازدید طرح گفت: در این مرحله ۷ هزار مترمربع معابر خیابان گلستان و شهرکهای حضرت امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) با ۹۸۰ تن آسفالت، بهسازی میشود.
علی اصغر ایرجی افزود: اجرای طرح با قیر یارانهای رایگان صورت میگیرد و پیشرفت آن به طور مستمر مورد ارزیابی قرار دارد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه متوازن روستاها، تأکید کرد که طرحهای زیرساختی دیگر مانند جدولگذاری، بهسازی معابر و ساماندهی معابر نیز با جدیت دنبال میشوند.
روستای چاهملک در فاصله ۴۰ کیلومتری مرکز شهرستان خوروبیابانک قرار دارد.