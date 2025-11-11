ماموران انتظامی مرودشت، ۶ هزار و ۸۰۰ لیتر گازوییل قاچاق را کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت گفت: در اجرای طرح ضربتی مبارزه با قاچاق فرآورد‌ه‌های نفتی، ماموران پاسگاه انتظامی سیوند از وجود مقادیری سوخت در یکی از دامداری‌های متروکه این شهرستان باخبر شدند و پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ علیرضا نوشاد افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مراجع قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی ۶ هزار و ۸۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت با بیان اینکه در این خصوص یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد گفت: کارشناسان ارزش سوخت‌های کشف شده را پنج میلیارد ریال برآورد کردند.

شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.