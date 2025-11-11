\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u00a0\u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f4\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0632 \u0645\u0631\u0627\u062a\u0639 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0645\u062d\u0644 \u062a\u0623\u0645\u06cc\u0646 \u0639\u0644\u0648\u0641\u0647 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f2\u06f9 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0631\u0627\u0633 \u062f\u0627\u0645 \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631 \u06a9\u0648\u0686\u0631\u0648 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u00a0