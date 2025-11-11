به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه شرکت گاز خوزستان آمده است : به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز ویس، شرق جاده کوی گلستان علوی، خیابان‌های ۶، ۷ و ۸ و فرعی‌های آن، در روز چهارشنبه ۲۱ آبانماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکین محترم درخواست می‌شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.