کارگاههای آموزشی نوقلمان ویژه دانشآموزان دختر شهر اهواز در چهار رشتهی داستاننویسی، خاطرهگویی، شعر و مجریگری در دبیرستان شاهد فاطمیه اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خوزستان گفت: این کارگاهها با همت این بنیاد و همکاری ادارهکل آموزش و پرورش استان خوزستان برگزار گردید و هدف آن شناسایی و پرورش استعدادهای فرهنگی و هنری دانشآموزان در سراسر استان اعلام شده است.
سردار میر عبدالرضا مراد حاجتی افزود: در این دورهها، شرکتکنندگان با اصول اولیهی نویسندگی و فن بیان آشنا شدند و درآینده جهت برنامههای مختلف ادبی، رادیویی و تلویزیونی دفاع مقدس و مقاومت انتخاب خواهد شد.
وی ادامه داد: طرح نوقلمان بهزودی در دیگر مدارس دخترانه و پسرانهی استان نیز اجرا میشود تا زمینهی رشد و شکوفایی جوانان علاقهمند به قلم و هنر فراهم گردد.