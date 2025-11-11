پخش زنده
نماینده جامعه خیرین مدرسهساز گفت: ایده اصلی طرح تبدیل پشتبام مدارس به منبع درآمدی از طریق نصب صفحههای خورشیدی است و به این ترتیب، مدرسه صاحب نیروگاه میشود و برق تولیدی آن به شبکه فروخته میشود تا درآمد حاصل برای هزینههای آموزشی مصرف گردد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما در جریان برگزاری بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران، نماینده جامعه خیرین مدرسهساز کشور، با حضور در غرفه سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، از نزدیک در جریان آخرین طرحها و همکاریهای مشترک برای توسعه نیروگاههای خورشیدی مدارس قرار گرفت.
حسین صفری، در حاشیه این بازدید گفت: هدف ما این است که مدارس کشور بتوانند از طریق نصب نیروگاههای خورشیدی بر بام خود، به درآمد پایدار دست یابند و دیگر نیازی به دریافت کمک مالی از خانوادهها نداشته باشند.
نماینده جامعه خیرین مدرسهساز با اشاره به اینکه طرح «خودکفایی مالی مدارس» را سه سال پیش طراحی کرده، توضیح داد: ایده اصلی این طرح تبدیل پشتبام مدارس به منبع درآمدی از طریق نصب صفحههای خورشیدی است. به این ترتیب، مدرسه صاحب نیروگاه میشود و برق تولیدی آن به شبکه فروخته میشود تا درآمد حاصل برای هزینههای آموزشی مصرف گردد.
او افزود: این اتفاق نهتنها از نظر اقتصادی گامی مهم برای آموزش و پرورش است، بلکه از نظر اجتماعی نیز آثار مثبتی دارد. بسیاری از خانوادههای آبرومند و کمبضاعت به دلیل مشکلات مالی از پرداخت وجه به مدارس ناتواناند و حتی گاهی فرزندانشان ترک تحصیل میکنند. اجرای این طرح باعث میشود چنین خانوادههایی دیگر تحت فشار نباشند و مدارس نیز استقلال مالی پیدا کنند.
صفری در ادامه از استان قم بهعنوان یکی از مناطق پیشرو در اجرای این ایده یاد کرد و گفت: تاکنون ۲۲ مدرسه در قم به نیروگاه خورشیدی مجهز شده و به بهرهبرداری رسیدهاند. خوشبختانه در این مدارس، خانوادههای دانشآموزان از پرداخت وجه معاف شدهاند و هزینههای مدرسه از محل فروش برق تأمین میشود.
نماینده جامعه خیرین مدرسهساز با اشاره به ظرفیت ملی این طرح گفت: در کشور بیش از ۱۰۰ هزار مدرسه وجود دارد و اگر تنها بر پشتبام هرکدام یک نیروگاه ۲۰ کیلوواتی نصب شود، ظرفیت تولید برق به ۲ هزار مگاوات میرسد؛ یعنی دو برابر نیروگاه بوشهر.
او تأکید کرد: مزیت بزرگ این طرح در پراکندگی جغرافیایی و سادگی اجراست. برخلاف نیروگاههای بزرگ که نیازمند زیرساخت، مجوز و هزینههای سنگین هستند، نیروگاههای کوچک مدارس ظرف کمتر از یک هفته نصب میشوند و بلافاصله به شبکه برق سراسری متصل میگردند.