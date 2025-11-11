سرپرست نهاد کتابخانه‌های عمومی خوزستان با اشاره به روند نزولی امانت‌گیری کتاب از کتابخانه‌های عمومی استان گفت: شاخص امانت کتاب در سال جاری ۹۷۴ هزار و ۶۹۱ مقدار بوده که این میزان با افت ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال جاری مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، لیلا بذرکار در نشست انجمن کتابخانه‌های استان خوزستان اظهار کرد: از ۲۱۹ کتابخانه در استان، ۱۷۸ کتابخانه نهادی، ۳۶ کتابخانه مشارکتی، یک کتابخانه مستقل، یک کتابخانه سیار و سه کتابخانه پیشخوان هستند.

وی زیربنای کتابخانه‌های عمومی را ۸۵ هزار و ۷۰۲ متر مربع عنوان کرد که به ازای هر ۱۰۰ نفر ۶۶.۱ متر مربع زیربنا وجود دارد.

سرپرست نهاد کتابخانه‌های عمومی خوزستان با اشاره به شاخص کتاب در کتابخانه‌های عمومی استان گفت: شاخص کتاب در کتابخانه‌های استان با داشتن ۲ میلیون و ۹۴۴ هزار و ۵۱۹ جلد کتاب به ازای هر ۱۰۰ نفر ۵۸ جلد کتاب است.

وی با اشاره به شاخص جذب سهم نیم درصدی از درآمد شهرداری‌ها گفت: تا پایان سال گذشته ۱۱۸ میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال دریافت شد.

بذرکار توضیح داد: شاخص جذب اعتبارات عمرانی در سال ۱۴۰۳ از نهاد کتابخانه‌ها ۶۸۶ میلیارد و ۴۰۴ میلیون ریال بوده که در سال ۱۴۰۴ این اعتبار به ۷۵۰ میلیارد و ۶۴۲ میلیون ریال افزایش یافت.