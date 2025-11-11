به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در شمال شرق کشور گفت: توافقات بین مسئولان کشورمان با وزارت خارجه هند برای تاسیس سرکنسولگری این کشور در استان خراسان رضوی قطعی شده است.

احمد معصومی فر افزود: پیش از این مسئولان وزارت خارجه ۲ کشور برای جابجایی سرکنسولگری هند از زاهدان به مشهد توافق کرده بودند و به زودی این جابجایی و تغییر مکان انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون کشور تاجیکستان در مشهد دارای دفتر کنسولی است، گفت: کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان و عربستان نیز در مشهد دارای کنسولگری هستند.

رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در شمال شرق کشور با اشاره به فعالیت دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مشهد اشاره و اضافه کرد: پس از فعال شدن سرکنسولگری هند در مشهد شمار نمایندگی های خارجی در این شهر به ۹ مرکز افزایش خواهد یافت.