به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شبکه اطلاع رسانی شرکت گاز استان خوزستان اعلام کرد : به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز کوی مهدیس، از بلوار ۳۲ متری تا دیوار صنایع فولاد حدفاصل خیابان ۱۰ متری تا بنکداران، در روز چهارشنبه ۲۱ آبانماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکین محترم درخواست می‌شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.