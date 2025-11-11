پخش زنده
وحید شمسایی مربی تیم ملی فوتسال ایران پیش از آغاز رقابتهای جهانی فوتسال دانش آموزی پیام روحیه بخش و انگیزشی برای دانش آموزان اعزامی فرستاد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه آغاز رقابتهای جهانی فوتسال دانش آموزانی، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران، در پیام ویدئویی روحیه بخش از ریاض، به تیم دانشآموزی ایران در برزیل، برای نمایندگان دختر و پسر کشورمان آرزوی موفقیت کرد.
بازیکنان تیم دانشآموزی ایران نیز در پیامی ویدئویی، از سرمربی نام آشنای فوتسال ایران تشکر کرده و برای او و تیم ملی بزرگسالان در بازی امشب مقابل مغرب در دیدار پایانی بازیهای همبستگی اسلامی آرزوی موفقیت کردند.
رقابتهای فوتسال دانشآموزان جهان پس از مراسم قرعه کشی، از فردا سهشنبه ۲۱ آبان به طور رسمی در شهر برازیلیا پایتخت کشور برزیل آغاز میشود.