پلیس مترو هشدار داد؛ مسافران برای جلوگیری از کلاهبرداری افراد سودجو، هنگام خرید کارت بلیت به هیچ عنوان رمز کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

از دادن کارت و رمز خود به افراد ناشناس خودداری کنید

از دادن کارت و رمز خود به افراد ناشناس خودداری کنید

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پلیس مترو از سرقت ۱ میلیارد تومانی از سالمندان در مترو امام خمینی خبر داد و گفت: مردی سابقه‌دار با ترفند «کمک به سالمندان» کارت بانکی آن‌ها را جابه‌جا کرده و موجودی حسابشان را خالی می‌کرد.

پلیس هنگام سرقت مشابه او را دستگیر و تعداد ۲۰ کارت بانکی مسروقه از وی کشف کرد. تاکنون ۴۰ نفر از قربانیان شناسایی شده‌اند.

پلیس از شهروندان خواست از دادن کارت و رمز خود به افراد ناشناس خودداری کنند.