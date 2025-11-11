پخش زنده
آیتالله رسول فلاحتی با اهدای ۵۰۰ نسخه کتاب به صورت عملی پیشگام پویش «اهدای کتاب، اهدای دانایی» شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، همزمان با بهرهبرداری از بزرگترین کتابخانه شمال کشور در رشت ، آیتالله رسول فلاحتی ، نماینده ولیفقیه در استان ، با اهدای ۵۰۰ نسخه کتاب در قالب ۴۳۵ عنوان تخصصی در زمینههای دینی، فقه و حقوق بینالملل، به صورت عملی پیشگام پویش «اهدای کتاب، اهدای دانایی» شد.
این کتابها در ۴۳۵ عنوان و با موضوعات دینی، مذهبی، فقه، حقوق بینالملل، تاریخ و تعالیم قرآنی، در آستانه هفته کتاب و همزمان با بهرهبرداری از کتابخانه مرکزی رشت به این مرکز فرهنگی برای استفاده عموم اهدا شد.
پیش از این نیز در سال ۱۴۰۲، ۵۰۰ نسخه کتاب از سوی نماینده ولیفقیه در گیلان به کتابخانه مرکزی رشت اهدا شده بود.