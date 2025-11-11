به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون برنامه‌ ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار گناباد گفت: میزان تعهد اشتغال این شهرستان امسال ۲ هزار و ۷۴ نفر است که تاکنون ۶۳۰ نفر آن محقق و ثبت سامانه رصد فرصت‌ های شغلی شد.

غلامرضا علیخانی امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه‌ گذاری گناباد افزود: ادارات صنعت و معدن، جهاد کشاورزی، بنیاد برکت، علوم پزشکی، کمیته امداد و بهزیستی بیشترین جذب و ثبت اشتغال را از ابتدای سال‌ تا کنون داشته‌ اند.

وی اضافه کرد: با ابلاغ اعتبارات مشاغل خانگی و تسهیلات دستگاه‌ های حمایتی، شتاب بیشتری در ثبت اشتغال گناباد ایجاد می‌ شود.

معاون فرماندار گناباد اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع اعتباری باید مدیریت امور به سمت ایجاد اشتغال بیشتر باشد.

علیخانی ادامه داد: بسیاری از واحدهای تولیدی و اقتصادی گناباد خواستار توسعه و گسترش فعالیت هستند ولی مشکل اصلی آنها تامین مالی و دسترسی به تسهیلات است.

وی گفت: اگر چه ممکن است منابع پیش‌ بینی شده در تبصره‌ ها به این زودی محقق نشود، ولی استفاده از منابع داخلی و مساعدت بانک‌ ها می‌ تواند راهگشا باشد.

معاون فرماندار گناباد در ادامه با اشاره به عملکرد متفاوت دستگاه‌ های اجرایی افزود: میزان تحقق اشتغال زیر ۳۰ درصد توسط برخی ادارات قابل قبول نیست و باید نسبت به جبران این کاستی اقدام شود در مقابل، عملکرد برخی دیگر از دستگاه‌ های اجرایی که تحقق بالای ۵۰ درصدی داشته‌ اند، قابل قدردانی است.

در پایان این جلسه، طرح کارورزی و مشوق‌ های بیمه‌ ای با هدف فراهم‌ آوردن بستر اشتغال برای فارغ‌ التحصیلان دانشگاهی مطرح و کلیات آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۱۸۸ واحد صنعتی در زیربخش‌ های صنایع کانی فلزی و غیرفلزی، صنایع غذایی، شیمیایی و سلولزی در بخش صنعت گناباد فعالیت دارند که برای راه‌ اندازی آنها چهار هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال سرمایه‌ گذاری شده است و برای سه هزار و ۶۹۵ نفر به طور مستقیم و ۲ برابر این تعداد به طور غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده‌ اند.

سه شهرک و ناحیه صنعتی نیز با ۴۴۷ هکتار زمین و ۵۴ واحد فعال و ۱۱ سردخانه، انبار و سیلو در این شهرستان فعال است.

از مجموع چهار هزار و ۷۰۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب در شهرستان گناباد، سه هزار و ۴۰۰ واحد فعال است. حدود ۵۰۰ شرکت تعاونی نیز با اشتغال بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این شهرستان فعالیت دارند.

مرکز شهرستان گناباد در ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.