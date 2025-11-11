حملونقل رایگان در محمدیه و مهرگان؛ گامی مؤثر در مسیر عدالت اجتماعی و توسعه شهری
حملونقل رایگان در محمدیه و مهرگان، طرحی که طی سه سال گذشته توانسته رضایت گسترده شهروندان را به همراه داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، این طرح با هدف کاهش هزینههای رفتوآمد، تسهیل تردد شهروندان، کاهش ترافیک، و توسعه عدالت اجتماعی آغاز شده و اکنون به یکی از دستاوردهای مهم شهری محمدیه تبدیل شده است.
اتوبوسهای مجهز به سیستم سرمایش و گرمایش، روزانه بیش از ۲۵ هزار مسافر را در مسیرهای مختلف جابهجا میکنند؛ در حالی که پیش از اجرای این طرح، تعداد مسافران روزانه حدود ۵ هزار نفر بود.
شهروندان، بهویژه دانشجویان و اقشار کمدرآمد، از اجرای این طرح استقبال کردهاند.
مسئولان شهری نیز اعلام کردهاند که این طرح علاوه بر کاهش هزینهها، نقش مهمی در حفظ محیطزیست، کاهش آلودگی هوا، و حرکت بهسوی شهری پویا و پایدار داشته است.