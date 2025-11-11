سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یک زن خدمتکار خبر داد و گفت: اتهام این زن، سرقت دلار‌های صاحبکارش بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد افشار، گفت: طی گزارش یکی از شهروندان مبنی سرقت سه هزار و ۷۰۰ دلاری از منزل خود، تیم کلانتری ۱۴۲ کن عملیات خود را برای دستگیری عوامل این سرقت آغاز کرد.

این مقام انتظامی ادامه داد: پس از تحقیقات تخصصی و شگرد‌های نوین پلیسی، ماموران پلیس متوجه اظهارات ضد و نقیض خانمی که به عنوان نظافتچی در منزل کار میکرد، شدند.

وی افزود: متهم طی بازجویی‌های فنی تیم عملیات کلانتری لب به اعتراف گشود و به جرم خود مبنی بر سرقت دلار‌ها از مالباخته اعتراف کرد.

سرکلانتر دوم گفت: وی انگیزه خود را از سرقت اطلاع از مکان دلار‌ها و غفلت صاحبخانه عنوان کرد که طی این اعتراف پرونده تکمیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی راهی دادسرا شد.