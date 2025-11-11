پخش زنده
امروز: -
پیرغلامان حسینی پس از قرائت فاتحه برسرمزار شهدای گمنام صداوسیمای مرکز قم برای شرکت در همایش سالانه پیرغلامان و خادمان عازم مشهد مقدس شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،همزمان با ایام فاطمیه، ۶ پیرغلام حسینی از قم راهی مشهد مقدس شدند تا در بیست و دومین اجلاس بینالمللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی شرکت کنند؛ این رویداد ازامروز تا ۲۲ آبان با حضور حدود ۵۰۰ مداح و ستایشگر از استانهای مختلف، به میزبانی خراسان رضوی برگزار میشود.
پیر غلامان قمی قبل اعزام به مشهد با حضور برسرمزار شهدای گمنام صداوسیمای مرکز قم با قرائت فاتحه با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.
این همایش، که از سال ۱۳۸۸ با تمرکز بر صیانت از سنتهای عزاداری حسینی شکل گرفته، امسال با طراحی «نشان پیرغلامان» (تندیس و لوح افتخار) برای تجلیل از برگزیدگان، رنگ و بوی تازهای دارد و مهمانان خارجی از عراق، افغانستان، لبنان، هند و پاکستان هم حضور دارند.