هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح ماده واحده لایحه «بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی» مربوط به واحد پول ملی و نظام ارزی حاکم را مورد بررسی قرار داد و آن را مغایر سیاست‌های کلی ندانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت مجمع به ریاست آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان روسای قوای مقننه و قضاییه و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل جلسه داد.

در این جلسه، ابتدا گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع در خصوص لایحه «اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی» ارائه شد و پس از توضیحات بانک مرکزی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در موضوع تبصره یک ماده واحده، اعضای هیئت به تبادل نظر پرداختند و این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.

در ادامه مصوبه اصلاحی مجلس برای «طرح قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» مورد بررسی قرار گرفت و نظر کمیسیون‌های «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضایی» مجمع در این خصوص ارائه شد. پس از بحث و تبادل نظر اعضا، آن را مغایر سیاست‌های کلی قانون‌گذاری دانستند و این مصوبه به منظور رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد. اعضای هیئت عالی نظارت در ادامه به بررسی «نقشه راه نظارت بر سیاست‌های کلی» در بخش «اقتصادی، تولیدی و زیربنایی» پرداختند و ادامه بررسی آن، به جلسه فوق العاده بعد هیئت عالی موکول شد.